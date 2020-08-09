В Белоруссии проходят выборы президента, ЦИК признал их состоявшимися
В голосовании приняло участие более 54% избирателей.
ЦИК признал состоявшимися выборы президента Белоруссии. Об этом передает
По ее словам, в голосовании приняло участие более 54% избирателей.
К 12:00 явка составила 54,57%. Выборы считаются состоявшимися, если в голосовании поучаствовала половина из числа включенных в списки избирателей.
В выборах участвуют пятеро кандидатов. Александр Лукашенко баллотируется на шестой срок. Помимо него на пост президента претендуют Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Светлана Тихановская и Сергей Черечень.
Избирательные участки закроют в 20:00.