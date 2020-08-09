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У исторического здания в центре Рязани подожгли хозпостройки
По словам градозащитников, один деревянный сарай выгорел дотла, а второй удалось потушить.

В воскресенье, 9 августа, на улице Щедрина на усадьбе Попова-Турбина подожгли две хозпростройки, сообщили в группе «ВООПИиК Рязань».

По словам градозащитников, один деревянный сарай выгорел дотла, а второй удалось потушить.

Также отмечается, что на территории усадьбы помимо трех объектов культурного наследия расположены две хозпостройки конца XIX века, включенные в предмет охраны усадьбы, которые не пострадали.

Кроме того, хозяйка поврежденной огнем постройки написала заявление в полицию.

«Мы будем настаивать на том, чтобы для проведения полноценного расследования преступления полицейские подняли видеозаписи с камер наблюдения соседнего дома», — говорится в сообщении.

Напомним, во время грозы 27 июня вековой вяз рухнул на крышу дома №19 на улице Щедрина. Дерево также разворотило фундамент соседнего дома. Подробнее об этом можно почитать по ссылке.