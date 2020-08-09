Следком возбудил дело после крушения легкомоторного самолета в Калужской области
На аэродроме «Кудиново» погиб пилот.
Следком возбудил дело после крушения легкомоторного самолета в Калужской области, передает ТАСС.
В воскресенье, 9 августа, на аэродроме авиационного комплекса «Кудиново» в Малоярославецком районе на легкомоторном самолете погиб пилот.
По предварительным данным, 53-летний житель Москвы управлял самолетом, а его друг снимал видео для последующей продажи судна.
При выполнении пилотажной фигуры «бочка» пилот не справился с управлением. В результате он получил травмы и скончался на месте.