Рязанский Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по выбору дынь

В ведомстве подчеркнули, что для начала нужно определить место для покупки.

Рязанский Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по выбору дынь.

В ведомстве подчеркнули, что для начала нужно определить место, где покупать. Лучше всего, по словам специалистов, выбирать фрукт в супермаркете, на официальном рынке или магазине, так как товар хранится в правильных условиях, и риск отравиться испорченным продуктом существенно ниже.

Рязанцам посоветовали не приобретать дыни, продающиеся на трассе или вдоль дорог, потому что плоды хорошо впитывают в себя все токсичные вещества и вредные тяжелые металлы.

«Никогда не следует брать разрезанные дыни и разрешать продавцу резать их при вас, потому что мякоть дыни становится идеальной средой для размножения в ней бактерий, из-за высокого содержания сахара», — говорится в сообщении.

Также Роспотребнадзор при выборе посоветовал слегка хлопнуть по плоду рукой.

«Если раздастся глухой звук, плод зрелый, а если звонкий, немного хрустящий, как у спелого арбуза, значит дыня не дозрела», — подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, необходимо обратить внимание на окраску кожуры.

«Допускается лишь одно небольшое круглое пятно немного светлее основного цвета дыни. На этом месте плод лежал на земле и, естественно, кожура не получила своей порции солнца. Но если вся дыня покрыта темными, немного вогнутыми пятнами, скорее всего, она испорчена. Через тонкую шкурку легко проникают внутрь бактерии, которые быстро портят мякоть», — посоветовали рязанцам.