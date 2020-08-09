На следующей неделе в Рязанскую область придет похолодание

Температура опустится до +17 градусов днем.

На следующей неделе в Рязанскую область придет похолодание. Об этом сообщил сайт Гидрометцентра России.

Ночью в понедельник, 10 августа, в регионе ожидается до +12 градусов, днем +24 градуса. В ночь на вторник, 11 августа, будет до +13 градусов, днем +23 градуса, возможны дожди.

Ночью в среду, 12 августа, похолодает до +10 градусов, днем +20 градусов, небольшой дождь.

В четверг также ожидается до +10 градусов, днем +17 градусов.

В пятницу, 14 августа, ночью будет до +8 градусов, возможен дождь. Днем до +17 градусов, также вероятны осадки.