Областная электросетевая компания передала взятку рязанскому чиновнику
Организацию оштрафовали.
АО «Рязанская областная электросетевая компания» оштрафовали за передачу взятки чиновнику. Об этом
С июля по сентябрь 2017 года заместитель гендиректора АО «Рязанская областная электросетевая компания» передал замглавы Чучковского района более 217 тысяч рублей. Деньги передавались за незаконные действия по приватизации объектов электроэнергетики в пользу электросетевой компании. Позже замглавы Чучковского района признали виновным за взятку.
В отношении компании возбудили дело по части 1 ст. 19.28 КоАП РФ. Организацию оштрафовали на 500 тысяч рублей.