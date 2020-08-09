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Названа оптимальная частота занятий сексом
По мнению специалиста, секс и счастье в отношениях не связаны друг с другом.

Секс раз в неделю является оптимальной для счастливой семейной жизни. К такому выводу пришли сотрудники Шведской ассоциации сексуального просвещения, пишет РИА Новости со ссылкой на издание Aftonbladet.

Комментируя это исследование, сексолог Таня Сухинина согласилась, что периодичность раз в неделю — это «золотая середина».

В то же время она отмечает, что важно не только количество половых актов, но и мотивация.

«Важнее всего для здоровой сексуальной жизни, чтобы человек занимался сексом из правильных соображений. Примеры правильных мотивов: желание провести время увлекательно и осмысленно, испытать чувство близости, удовольствие или даже поиграть. Гораздо хуже, если человек с помощью секса пытается избежать чего-то неприятного — нытья выпрашивающего секса партнера, беспокойства по поводу того, что в отношениях что-то не так, или ощущения, что тебя не любят», — подчеркнула специалист.

По ее мнению, секс и счастье в отношениях не связаны друг с другом. При этом редкий секс может быть показателем того, что партнеры отдалились друг от друга, считает она.

Ранее ученые назвали продолжительность идеального секса.