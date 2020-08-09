Лукашенко побеждает на выборах президента Белоруссии с 79,7% голосов — экзитпол
Тихановская набирает 6,8%.
Александр Лукашенко побеждает на выборах президента Белоруссии с 79,7% голосов, следует из данных экзитпола, пишет
Светлана Тихановская набирает 6,8% голосов, Анна Канопацкая — 2,3%, Андрей Дмитриев — 1,1%, Сергей Черечень — 0,9%. Против всех проголосовали 9,2% респондентов.
Ранее ЦИК Белоруссии объявил, что явка по состоянию на 18:00 составила 79%. Всего работало 5 767 участков для голосования, в том числе 44 — за рубежом.