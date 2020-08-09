Фото: в Пронске с 67-метрового бугра улетела легковушка

Машину вытащили только к вечеру.

Утром в субботу, 8 августа, в Пронске прохожие нашли серый Nissan Tiidaу у подножия Покровского бугра. Он «носом» воткнулся в землю в том месте, где несколько десятилетий назад погиб молодой прончанин: ДТП произошло в двух метрах от установленного на месте трагедии памятника, пишет ИД «Пресса».

Туда не смогла проехать техника и автомобиль вытаскивали трое мужчин, которые оказались знкомыми водителя. По их словам, водитель «приехал посмотреть пронские красоты и улетел в кювет».

«Бугор крутой, который ничем, кроме бурьяна, не огорожен», — отметил один из них. По словам мужчин, никто не пострадал.

Автомобиль удалось вытащить к вечеру.