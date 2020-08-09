Эксперт рассказал, как узнать, что срок годности продукта перебит

Замруководителя Роскачества Александр Борисов рассказал, как распознать залежалый или начавший портиться товар в магазине. Об этом он сообщил агентству «
Специалист отметил, что от сомнительной покупки можно отказаться, но стоит побороться за права покупателя. В соответствии со статьей 10 Закона «О защите прав потребителей» продавец должен давать необходимую и достоверную информацию о товарах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.
Продавец по запросу покупателя обязан предоставить сертификат или декларацию с накладными документами на продукцию.
При изучении товарной накладной потребитель имеет право сверить товар со сроками годности. Если станет известно, что срок истек, то нужно обратиться к администратору магазина и сделать запись в книге жалоб магазина, а также обратиться на сайт торговой сети. Помимо этого, эксперт посоветовал обратиться в Роспотребнадзор.