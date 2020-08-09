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Эксперт рассказал, как узнать, что срок годности продукта перебит
От сомнительной покупки можно отказаться, но стоит побороться за права покупателя.

Замруководителя Роскачества Александр Борисов рассказал, как распознать залежалый или начавший портиться товар в магазине. Об этом он сообщил агентству «Прайм».

Специалист отметил, что от сомнительной покупки можно отказаться, но стоит побороться за права покупателя. В соответствии со статьей 10 Закона «О защите прав потребителей» продавец должен давать необходимую и достоверную информацию о товарах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.

Продавец по запросу покупателя обязан предоставить сертификат или декларацию с накладными документами на продукцию.

При изучении товарной накладной потребитель имеет право сверить товар со сроками годности. Если станет известно, что срок истек, то нужно обратиться к администратору магазина и сделать запись в книге жалоб магазина, а также обратиться на сайт торговой сети. Помимо этого, эксперт посоветовал обратиться в Роспотребнадзор.