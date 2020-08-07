Замглавы администрации Бурмистров проверил благоустройство рязанских дворов

Вместе с ним на рейд отправились специалисты из управления благоустройства города и жилищной инспекции.

В среду, 7 августа, заместитель главы администрации Владимир Бурмистров проверил, как в рязанских дворах реализуется программа комфортной городской среды, а также качество работы управляющих компаний.

«Мы проанализировали обращения жителей города, выбрали самые проблемные дворы. Но помимо плохих примеров выбрали еще и показательные», — рассказал Владимир Бурмистров.

Вместе с ним на рейд отправились специалисты из управления благоустройства города и жилищной инспекции. Первым пунктом стал двор на 64 корпус 2 на Первомайском проспекте.

Глава администрации проверил как ведется благоустройство дворовой территории. Выяснилось, что работы проходят в штатном режиме и подрядная организация укладывается в сроки. В соседнем доме №64 корпус 1 жильцы пожаловались на отсутствие дворовой территории возле дома.

«В этом доме фактически нет двора и люди хотят вступить в программу комфортной городской среды. Мы их познакомили с нашими специалистами с управлениям ЖКХ, обменялись контактами. Когда они придут в управление, им подробно разъяснят, как действовать», — пояснил заместитель главы администрации.

На улице 3-й Мопровский переулок жители пожаловались на неприятный запах из подвала, который распространяется по всем этажам дома. Жителям сказали, что в государственной жилищной инспекции помогут с этой проблемой.

«Руководитель был с нами, взял на контроль это обращение, думаю, что в ближайшее время будут проведены работы с управляющей компанией и она примет меры по устранению недостатков», — добавил Бурмистров.

Жители дома №33 по улице Татарской посетовали, что работы по благоустройству двора остановили на середине, также у жильцов были претензии по качеству работ. Однако сейчас работы продолжились. Подрядчик сообщил, что их планируют завершить точно в срок — 20 августа.

В соседнем дворе дома №56 на улице Татарской в этом году завершили работы по благоустройству. Жители остались довольны результатом.

«И ведь таких дворов с каждым годом все больше, порядка 10 дворов в год», — отметил заместитель главы администрации.

У дома №11 по улице Шевченко двор благоустроили еще в 2018 году. Однако после его ремонта остались недочеты. Бурмистров отметил, что с подрядчиком будут проведены переговоры. А улицу Высоковольтную привели в пример.

«Здесь все скромно, но аккуратно. Взрослые и дети остались довольны программой благоустройства», — отметил Бурмистров.

Жители дома №16 по улице МОГЭС рассказали, что страдали из-за стойкого запаха канализации в квартирах и из-за неисправного счетчика. Начальник государственной жилищной инспекции Рязанской области Евгений Шмидт отметил, что совместно с управляющей компанией осмотрел дом на прошлой неделе.

«Все недостатки, которые были выявлены, оперативно устранили. Остальные жалобы рязанцев мы подробно рассмотрим», — рассказал Евгений Шмидт.