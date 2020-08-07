В выходные рязанская полиция устроит рейды в регионе
Пьяных водителей оштрафуют.
В выходные полиция проведет рейды по поиску нетрезвых водителей. Об этом сообщила
Водителям, которые управляют автомоблем в пьяном виде, может грозить штраф до 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет. Если нетрезвого водителя задержали во второй раз или он повторно откзался проходить медосвидетельствование, ему грозит уголовное наказание и штраф до 200-300 тысяч рублей, а также обязательные работы до 480 часов или принудительные работы до 2-х лет. Помимо этого, пьяному водителю может грозить лишение свободы до двух лет.
Полиция попросила сообщать о случах «нетрезвого вождения» по телефонам (4912) 29-74-54, 29-74-64.