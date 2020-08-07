В Рязани пропала 54-летняя женщина
В последний раз ее видели 29 июля.
В Рязани пропала 54-летняя Валентина Николаевна Симкина (Макаренко). Об этом сообщили волонтеры «
В последний раз женщину видели 29 июля, с тех пор ее местонахождение неизвестно.
Приметы: рост 167 сантиметров, нормального телосложения, короткая стрижка, волосы темно-русые, глаза зеленые. Одежда: предположительно, цветастые бело-синие бриджи.
Всех, кто что-то знает о пропавшей, просят обращаться по телефонам 8 800 700 54 52, 112.