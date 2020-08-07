В Рязани осудят москвича за попытку подкупить полицейского

Сотрудник полиции отказался от взятки.

В Рязанской области завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Московской области, которого обвинили в даче взятки полицейскому. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

В марте 2020 года обвиняемый в пьяном состоянии ехал за рулем на территории Шацкого района. Его остановил сотрудник дорожно-патрульной службы.

Мужчина попытался передать сотруднику ГИБДД взятку и оставил деньги в размере 20 000 рублей на столе в служебном кабинете сотрудника полиции. Тот отказался от взятки и сообщил о передаче незаконного вознаграждения руководству.

Уголовное дело направили в суд.