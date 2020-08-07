В Рязани благоустраивают площадку для выгула и дрессировки собак

На объекте уже устанавливают ограждение и лавочки, идет подготовка к монтажу элементов для дрессировки собак.

В Рязани продолжается реализация проектов поддержки местных инициатив. Во дворе дома № 19/9 по улице Советской Армии обустраивают площадку для выгула и дрессировки собак, сообщила мэр Елена Сорокина на странице в Facebook.

В реализации инициативы помогают активисты кинологического центра «Феникс». На объекте уже устанавливают ограждение и лавочки, идет подготовка к монтажу элементов для дрессировки собак.

«Я пообщалась с местными жителями, все они очень довольны тем, что на этой территории будет организована площадка, и дают хорошую оценку качеству проводимых работ», — рассказала Сорокина.

Она добавила, что городу нужна инфраструктура для собаководов и их домашних питомцев.

«Площадки для выгула и дрессировки обеспечивают безопасность и комфорт горожан, повышают культуру обращения с животными», — заключила мэр.