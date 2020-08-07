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В России запатентован препарат от коронавируса
Уникальность отечественного препарата в том, что он ни в чем не повторяет зарубежные разработки.

Роспатентом выдан комплекс документов на изобретения российского лекарственного препарата для лечения коронавирусной инфекции, передает РБК.

Уникальность отечественного препарата в том, что он ни в чем не повторяет зарубежные разработки. Как пояснили в федеральном медико-биологическом агентстве, общее название препарата «даларгин».

Он применялся для лечения язвы желудка и панкреатита. Отечественные ученые выяснили, что это лекарство способствует активному процессу заживления и регенерации тканей, а также участвуют в организации иммунного ответа. Учитывая эти свойства, препарат использовали для создания новой лекарственной формы против коронавируса.

Свою разработку ученые назвали «лейтрагин». Исследования подтвердили, что «лейтрагин» нейтрализует либо смягчает «цитокиновый шторм» — выброс провоспалительных веществ, приводящий к развитию осложнений в организме. «Цитокиновый шторм» обнаруживался у многих больных тяжелыми формами коронавируса.