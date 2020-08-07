В оперштабе обновили данные о возрасте заболевших коронавирусом рязанцев
Больше всего заболевших в возрастной группе от 46 до 64 лет — 2609 человек.
По данным на 11:00 в пятницу, 7 августа, в Рязанской области подтверждено 6518 случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 29 являются условно подтвержденными. В оперштабе назвали возраст заболевших.
Больше всего заболевших в возрастной группе от 46 до 64 лет — 2609 человек.
По возрасту с подтвержденным диагнозом COVID-19:
- дети — 554 человека (17 до одного года; 40 два по одному году; 27 по два года; 31 по три года; 31 по четыре года; 25 по пять лет; 33 по шесть лет; 30 по семь лет; 35 по восемь лет; 27 по девять лет; 26 по десять лет; 39 по одиннадцать лет; 35 по двенадцать лет; 26 по тринадцать лет; 29 по четырндацать лет; 37 по пятнадцать лет; 33 по шестнадцать лет; 30 по семнадцать лет);
- от 18 до 45 лет — 2051 человек;
- от 46 до 64 лет — 2609 человек;
- от 65 до 80 лет — 1027 человек;
- старше 80 лет — 248 человек.
По возрасту с условно подтвержденным диагнозом COVID-19:
- от 18 до 45 лет — 11 человек;
- от 46 до 64 лет — 11 человек;
- от 65 до 80 лет — 7 человек.