В МВД разъяснили порядок замены автомобильных номеров

Новый стандарт на номера для автомобилей, мотоциклов и другого вида транспорта вступил в силу в России на этой неделе.

После введения нового национального стандарта водителям не обязательно будет менять автомобильные номера. Квадратные знаки могут быть актуальны для владельцев японских и американских иномарок, передает РИА Новости .

В МВД России рассказали, что номера граждане смогут поменять на новые «исключительно по их желанию или необходимости». Устанавливать номера можно лишь сзади транспортного средства, а спереди должны размещаться таблички стандартного размера.

Новый стандарт на номера для автомобилей, мотоциклов и другого вида транспорта вступил в силу в России на этой неделе. Свой знак появился у снегоболотоходов, мотовездеходов. Типы регистрационных номеров ввели для мопедов, спортивных и классических (ретро) автомобилей.

Их выдадут после утверждения нормативных правовых актов, регламентирующих порядок регистрации этих видов транспортных средств.