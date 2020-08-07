В мэрии рассказали об открытии детсадов в Рязани
Детсады начнут работу с 10 августа.
В Рязани с 10 августа возобновляют работу детские сады. Воспитанников в группы будут принимать только со справками об отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания в дошкольном образовательном учреждении, сообщил
«Функционирование детских садов будет обеспечено в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора по организации работы образовательных учреждений в условиях сохранения рисков распространения COVID-19», — говорится в сообщении.