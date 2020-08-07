В Калужской области наркоман едва не зарезал приятеля
Теперь обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.
В Калужской области в Боровском районе в покушении на убийство обвиняется 24-летний житель Ермолино,
Следствием установлено, что в апреле 2020 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения в квартире и распивая спиртные напитки с компанией поссорился со своим знакомым. В ходе конфликта обвиняемый нанес мужчине удары ножом в шею, бедро, грудь и руку.
Потерпевший остался жив. Теперь обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.