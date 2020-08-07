В Госдуме предложили отменить транспортный налог на отечественные машины
Этот шаг станет небольшой мерой экономической поддержки граждан и значительной для отечественного автопрома.
Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов выступил с инициативой отменить в России транспортный налог на отечественные автомобили,
Отмечается, что в России распространены машины отечественных марок. Для них характерны небольшой объем двигателя и небольшая цена.
«Подобные машины покупают граждане с невысоким уровнем благосостояния, в связи с чем целесообразно было бы отменить транспортный налог на территории России на такие автомобили», — говорится в сообщении.
Депутат выразил уверенность в том, что этот шаг станет небольшой мерой экономической поддержки граждан и значительной для отечественного автопрома.