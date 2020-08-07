Ученые нашли препарат, который лечит алкоголизм и COVID-19

Соответствующее заявление сделали ученые из ИУ ВШЭ и Института органической химии имени Зелинского РАН.

Коронавирус нового типа и алкоголизм предложили лечить одним лекарственным препаратом, соответствующее заявление сделали ученые из ИУ ВШЭ и Института органической химии имени Зелинского РАН, пишет ФАН.

В ходе проведенного специалистами исследования было установлено, что препарат дисульфирам, который применяют при лечении алкогольной зависимости, эффективен в борьбе с коронавирусом. При проведении тестов специалисты выбирали структурные элементы COVID-19, которые меньше всего были подвержены изменениям в ходе эволюции.

Это было сделано для того, чтобы препарат дал результат. Лучшими «кандидатами» на выздоровление стали консервативные белки, например, главная протеаза коронавируса (Mpro). Она оказалась не только устойчивой к мутациям, но и сыграла одну из главных ролей в репликации коронавируса.

Специалисты уверены, что если этот белок заблокировать, то получится замедлить или полностью остановить процесс его размножения в организме. Дисульфирам заблокирует Mpro с помощью тиол-дисульфидного обмена, заключили ученые.