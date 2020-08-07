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Три партии не пустили на выборы в рязанскую облдуму
Региональный избирком отказал в регистрации трем партиям из 13.

В пятницу, 7 августа, региональный избирком отказал в регистрации трем партиям из 13: «Партии Возрождения России», «Яблоку» и «Партии малого бизнеса России».

Представители «Партии малого бизнеса России» не предоставили в избирком подписи сторонников. В Рязанской области для регистрации списка по единому округу их должно быть не менее 5 тысяч. Другие две партии принесли подписные листы в облизбирком, но комиссия заявила о выявленных нарушениях.

По словам секретаря комиссии Сергея Скобелева, у «Партии Возрождения России» 464 подписи признали недействительными. Это 9,3% от общего числа (для регистрации партии допускается погрешность в 5%).

Глава рязанского отделения ПВР Евгений Пискун с озвученными данными не согласился. Он заявил, что экспертиза не соответствует федеральному закону.

Подобная ситуация произошла и с партией «Яблоко». 466 подписей у фракции признали недействительными (9,4% от всех подписей). Руководитель местного отделения «Яблока» Константин Смирнов также отметил, что проверка была проведена некорректно. Политик сообщил, что данные ГАС «Выборов», по которым проверялись подписи, не соответствуют базе миграционной службы.