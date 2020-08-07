Рязанке вынесли приговор за убийство сожителя
Злоумышленнице грозит наказание — восемь лет и шесть месяцев в колонии строгого режима.
Рязанке вынесли приговор за убийство сожителя,
Установлено, что 24 мая 2020 года обвиняемая и ее 47-летний сожитель употребляли спиртные напитки. Между мужчиной и женщиной возникла ссора, обвиняемая взяла кухонный нож и нанесла несколько ударов в грудь потерпевшему. От полученных трав мужчина скончался на месте.
Злоумышленнице грозит наказание — восемь лет и шесть месяцев в колонии строгого режима.