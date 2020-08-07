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Рязанцы смогут моментально оформить кредит на почте
Получить кредит «Почтовый Экспресс» можно всего за 15 минут у сотрудников почты — агентов банка.

В отделениях «Почты России» запустили моментальное оформление кредита «Почта Банка» без дополнительного обращения в банк. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Получить кредит «Почтовый Экспресс» можно всего за 15 минут у сотрудников почты — агентов банка. Ранее агенты банка могли только принимать заявки на кредит наличными или кредитную карту.

Новый кредит «Почтовый Экспресс» специально разработали для агентского канала, он совмещает в себе простоту кредита наличными и удобство кредитной карты. Это кредит на любые цели с возобновляемым лимитом. Это значит, что после полного погашения задолженности кредитный лимит будет снова доступен в полном объеме. Для этого не нужно повторно обращаться в банк за одобрением: после автоматической проверки клиенту направляется СМС-сообщение с информацией о возобновлении лимита.

«Важным преимуществом нового кредита является фиксированный ежемесячный платеж в размере 3% от кредитного лимита. Простой подход позволит быстро разобраться в схеме погашения и легко планировать бюджет даже тем, кто не имел опыта использования кредитов и кредитных карт. Еще одно удобство „Почтового Экспресса“ заключается в том, что в отличие от традиционных кредитов наличными, его можно досрочно погасить без заявления, просто внося большие суммы платежей», — рассказали в компании.

Для оформления кредита на почте достаточно несколько документов — паспорт, СНИЛС, ИНН работодателя (для работающих клиентов). Кредитные средства зачисляются на карту ПС «Мир», с помощью которой можно совершать покупки, осуществлять переводы и снимать наличные.

В почтовых отделениях Рязанской области банк представлен в формате 120 точек продаж, в которых обслуживают сотрудники «Почты России» и 28 точек, представленных сотрудниками «Почта Банка».