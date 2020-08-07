«Ростелеком» назвал победители конкурса региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее»

На конкурс поступило свыше 2 500 работ от более 1 200 журналистов из всех регионов страны.

ПАО «Ростелеком» и АО «НЭК Нева Коммуникационные Системы» подвели итоги IX конкурса региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее». Церемония объявления победителей прошла в формате телемоста между студиями, развернутыми в московских офисах «Ростелекома» и дочерней компании NEC. Перед подведением итогов состоялась пресс-конференция руководителей компаний — Михаила Осеевского и Хироши Кавада. Они ответили на вопросы журналистов о цифровых трендах, телекоме и будущем ИТ-отрасли. Трансляция велась на сайте проекта.

В конкурсе «Вместе в цифровое будущее» в 2020 году приняли участие корреспонденты региональных СМИ и корпунктов федеральных изданий, а также представители блогосферы. На конкурс поступило свыше 2 500 работ от более 1 200 журналистов из всех регионов страны.

Большинство заявок на участие было зарегистрировано от представителей массмедиа из Южного, Центрального и Уральского федеральных округов. Материалы были посвящены инновационным решениям и технологическим разработкам в ИТ-отрасли.

Напомним, что рязанские журналисты и блогеры отправили 20 конкурсных работ. На региональном этапе спецпризами отмечены Антон Насонов, 62ИНФО ( У нас в Рязани — все с глазами. Как цифровые технологии сделают город умнее ) и Марина Дрозд, «Аргументы и факты — Рязань» ( Регион в «цифре». Как IT-технологии внедряют во все сферы жизни? ).

Наибольшей популярностью пользовались номинации «Интернет-СМИ» (822 материала) и «ТВ и радио» (475 сюжетов). В номинацию «Печатная пресса» подано 427 статей, в «Социальные медиа» — 148 публикаций. В специальной номинации 5G от партнера конкурса журналисты зарегистрировали 45 работ, в спецноминации «Кибербезопасность» от «Ростелекома» — 169. «Цифровая экономика» от портала «Будущее России. Национальные проекты», оператором которого является информационное агентство ТАСС, стала самой популярной спецноминацией — 452 публикации.

Материалы журналистов на федеральном уровне оценивали руководитель направления «Цифровая экономика» портала «Будущее России. Национальные проекты» информационного агентства ТАСС Ирина Ли, экс-обозреватель «Российской газеты» Юлия Кривошапко, бизнес-журналист, главный редактор проекта The Vivid Minds Анастасия Черникова, PR-директор «НЭК Нева Коммуникационные Системы» Ольга Левкова, вице-президент по информационной безопасности «Ростелекома» Игорь Ляпунов и вице-президент по внешним коммуникациям «Ростелекома» Кира Кирюхина.

«В этом году наш конкурс побил собственные рекорды по количеству участников и заявленных ими работ — на 35% больше, чем в прошлом. Это говорит о возрастающем интересе журналистов к цифровой трансформации в нашей стране и популярности ИТ-направления в целом. Более того, пандемия значительно увеличила потребление ИТ-услуг как простыми гражданами, так и бизнесом — в этот непростой период многие перешли на „удаленку“ и пользовались современными цифровыми решениями для коммуникации и организации работы. Это также отразилось в конкурсных работах участников, которые и во время карантина выпускали материалы на самые актуальные темы. Мы поздравляем победителей IX конкурса и уже сейчас приглашаем всех на следующий, юбилейный, который мы запустим осенью этого года. Давайте вместе двигаться в цифровое будущее!» — сказала вице-президент по внешним коммуникациям «Ростелекома» Кира Кирюхина.

«Приятно, что конкурс с каждым годом становится популярнее, и у него появляются свои традиции. Мы стали партнером уже во второй раз. Конкурсные работы и инициативность участников, как и прежде, вызывают интерес и отклик у федерального жюри. Спасибо всем, кто отправил нам свои материалы, наблюдал за всеми этапами конкурса, а также тем, кто поддержал нашу специальную номинацию 5G. Мы — высокотехнологичная компания, которая делает ставку, в первую очередь, на инновации и их успешное внедрение, и поэтому очень ждем появления возможности в России для развертывания сетей пятого поколения. Очень жаль, что в этом году не удалось поздравить лично и пожать руку каждому победителю конкурса. Все участники и победители конкурса заслуживают высокой похвалы за любовь к современным информационным технологиям, целеустремленность, стремление к саморазвитию», — отметил генеральный директор АО «НЭК Нева Коммуникационные системы» Хироши Кавада.

Победителями федерального этапа конкурса в четырех номинациях стали:

«Печатная пресса»

«Радио и телевидение»

«Интернет-СМИ»

«Социальные медиа»

Победителем спецноминации 5G стал материал Аллы Барановой из Екатеринбурга « Хроника взлетающего 5G », опубликованный на портале NAG.ru.

Победителем спецноминации «Кибербезопасность» стала публикация Натальи Ардалиной в ИД «Вечерний Ставрополь» « Бунт домашней техники уже не за горами? ». Жюри также отметило специальными призами Анну Шантыку из Благовещенска за сюжет на ГТРК «Амур» « Что такое фишинг и какое наказание грозит за киберпреступление » и Евгению Яковенко из Краснодара за материал « В Краснодарском крае при помощи нацпроекта „Образование“ развивают сеть центров цифрового образования детей IT-CUBE », опубликованный в газете «Кубанские новости».

Победителем спецноминации «Цифровая экономика» стала публикация Сергея Ермака, « Новые святые », журнал «Эксперт-Урал», Екатеринбург. Жюри присудило дополнительные специальные призы Кристине Рудич из Санкт-Петербурга, « Oz Forensics: как финтех-платформа определяет фейковые фото и борется с цифровыми мошенниками », «Хайтек»; Ивану Романову из Калуги, « Умом не отличаются. Про новые остановки и цифровизацию », журнал «ДопОфис»; Ирине Лопуховой из Барнаула, « Как барнаульские летчики создали успешную компанию по выпуску „умной“ техники для агробизнеса », ИД «Алтапресс».

Участники, занявшие первое место в каждой из основных номинаций в федеральном этапе, и победители спецноминаций посетят штаб-квартиру компании NEC. О дате поездки сообщат дополнительно.