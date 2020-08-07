Россельхознадзор оштрафовал владельца зоопарка в Рыбном
Нарушителя привлекли к административной ответственности.
Россельхознадзор оштрафовал владельца зоопарка «Пересвет» в Рыбном,
Специалисты провели проверку, в результате которой выяснилось, что у владельца животных отсутствовали документы на корм. Также животные (частично) не были идентифицированны.
Кроме того, владелец зоопарка не представил проверяющим документы о проведении всех необходимых ветеринарных и противоэпизоотических мероприятий.
Нарушителя привлекли к административной ответственности.