Полиция останавливает на рязанских дорогах должников
Мероприятия будут проводится еженедельно.
В Рязанской области на дорогах останавливают должников с большим числом неуплаченных штрафов. Об этом сообщила
В среду, 5 августа, на улице Советской в Спасске-Рязанском остановили Hyundai Solaris, за рулем которого была 36-летняя женщина. У нее оказалось 11 неуплаченных штрафов в на общую сумму 7000 рублей. Приставы арестовали у женщины мобильный телефон.
В четверг, августа, на улице Ломоносова в Спасске-Рязанском остановили автомобиль Skoda Rapid. Им управлял 41-летний водитель с 30 неуплаченными штрафами на сумму 18 000 рублей. У него арестовали автомобиль и поместили его на спецстоянку.