Видео: полицейские поймали пьяного водителя в Рыбновском районе
Ему грозит от полутора лет лишения свободы.
Полицейские поймали пьяного водителя в Рыбновском районе, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Известно, что стражи порядка остановили автомобиль «ВАЗ-2106» под управлением 49-летнего мужчины. Водитель оказался пьян.
Полицейские вывели его из машины и предложили пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. По результатам у мужчины установили 1,44 миллиграмм на литр выдыхаемого воздуха.
В отношении водителя автомобиля составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ. Ему грозит от полутора лет лишения свободы.