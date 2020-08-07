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Поиски сбежавшего из рязанской колонии заключенного продолжаются — УФСИН
Мужчина сбежал из колонии больше недели назад.

Поиски сбежавшего из рязанской колонии заключенного продолжаются. Об этом сообщила пресс-служба управления ФСИН по Рязанской области.

Также отмечается, что первоначальные оперативно-розыскные мероприятия не принесли результатов.

Напомним, Вячеслав Кошкаров сбежал из колонии-поселения при ИК-3 в Рязанской области в четверг, 30 июля.

Мужчину осудили в марте 2020 года по части 1 статьи 115 (Умышленное причинение легкого вреда здоровью) и части 1 статьи 119 (Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью) УК РФ. Срок он должен был отбывать до 8 февраля 2022 года.

Отмечается, что мужчина 1974 года рождения, русский, родился в городе Харабали Астраханской области.

Приметы: высокий, плотного телосложения, плечи горизонтальные, шея средняя, волосы русые, глаза серые, лицо овальное, лоб плоский, брови дугообразные, нос узкий, прямой, подбородок прямой, закругленный, уши средние овальные.

Особые приметы: на кисти левой руки татуировка в виде буквы «С». Шрам на тыльной части головы.

Всех, кому известно о пропавшем, попросили обращаться по номерам 8 (4912) 97-11-11 (дежурная часть УФСИН) и (4912) 93-11-73; 97-12-56 (отдел розыска).