Поиски сбежавшего из рязанской колонии заключенного продолжаются. Об этом сообщила
Также отмечается, что первоначальные оперативно-розыскные мероприятия не принесли результатов.
Напомним, Вячеслав Кошкаров сбежал из колонии-поселения при ИК-3 в Рязанской области в четверг, 30 июля.
Мужчину осудили в марте 2020 года по части 1 статьи 115 (Умышленное причинение легкого вреда здоровью) и части 1 статьи 119 (Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью) УК РФ. Срок он должен был отбывать до 8 февраля 2022 года.
Отмечается, что мужчина 1974 года рождения, русский, родился в городе Харабали Астраханской области.
Приметы: высокий, плотного телосложения, плечи горизонтальные, шея средняя, волосы русые, глаза серые, лицо овальное, лоб плоский, брови дугообразные, нос узкий, прямой, подбородок прямой, закругленный, уши средние овальные.
Особые приметы: на кисти левой руки татуировка в виде буквы «С». Шрам на тыльной части головы.
Всех, кому известно о пропавшем, попросили обращаться по номерам