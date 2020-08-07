Пьяный сасовец после дня рождения жены накинулся на ее подругу

Мужчина угрожал женщине убийством.

Полиция возбудила уголовное дело в отношении 32-летнего жителя Сасова, который угрожал металлическим ломом 37-летней рязанке. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Мужчина находился в разводе с женой. Та праздновала день рождения, ее муж пришел на праздник. После мероприятия он ушел в неизвестном направлении, а жена с подругой из Рязани пошли ночевать домой.

Под утро муж женщины пришел в нетрезвом состоянии, стал стучать в дверь, но ему не открыли. Он взял лом, выломал окно, через которое забрался в дом. На пути ему попалась подруга жены, которая перегородила проход в спальню, где была супруга. Мужчина стал замахиваться на подругу ломом и угрожать убить ее, если женщина его не пропустит. В это время жена выскочила из дома в окно и вызвала полицию.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»). Ему грозит до двух лет лишения свободы.