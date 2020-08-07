Оперштаб рассказал о состоянии рязанцев с коронавирусом
Состояние 40 человек врачи оценивают как удовлетворительное.
По данным на 18:30 пятницы, 7 августа, в рязанских больницах находятся 148 пациентов с COVID-19. Двое из них дети, сообщил региональный оперштаб.
Состояние 40 человек врачи оценивают как удовлетворительное, 95 пациентов — средней степени тяжести.
В тяжелом состоянии находятся 13 человек, из них 7 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
У остальных зараженных болезнь протекает в легкой форме. Они находятся на карантине и проходят лечение на дому.