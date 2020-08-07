Облизбирком зарегистрировал список кандидатов партии «За правду» на сентябрьские выборы

У партии Захара Прилепина оказалось из 4991 сданных подписи 46 недействительных.

Избирательная комиссия зарегистрировала список кандидатов партии «За правду» на выборы в областную думу. Решение облизбиркома озвучили в пятницу, 7 августа.

У партии Захара Прилепина оказалось из 4991 сданных подписи 46 недействительных. Таким образом партия была допущена до сентябрьских выборов. На заседании также принято положительное решение по четырем партиям. Избирком допустил до выборов «Партию Роста», «Коммунистов России», «Партию пенсионеров за социальную справедливость», «Партию прямой демократии».

«Мы, конечно, удовлетворены, и, может быть, самим процессом сбора подписей не меньше, чем результатом. Потому что очень отрадно было наблюдать, насколько притягательны и убедительны для рязанцев фигуры наших лидеров — Захара Прилепина и Сергея Михеева, с каким интересом и надеждой люди воспринимают запущенные нами экологические и гуманитарные проекты. Выходим на финишную прямую избирательной компании, впереди — жесткая конкуренция уже с парламентскими партиями. Однако дрожи в коленках в помине нет, мы уверены, что создадим им серьезную конкуренцию. „За правду“ — единственная из новых партий, имеющая в основе идеологию. Идеология „За правду“ — социальный консерватизм. То есть левая экономика и правая политика. Партии с такой идеологией в России больше нет. Народ разочаровался прежних партиях. Это партии престарелых вождей и соглашателей. Есть существенный запрос на обновление политического поля, и в „За правду“ в этот запрос точно попадает. Кроме того, у нас есть еще немало идей и проектов, способных серьезно улучшить жизнь рязанцев», — прокомментировал решение облизбиркома руководитель регионального отделения политической партии «За правду» Григорий Парсентьев.

Партии «Яблоко», «Партии возрождения России», «Партии малого бизнеса» в регистрации отказали.