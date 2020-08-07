Николай Любимов заложил камень на месте строительства элеватора в Ряжском районе

Он отметил, что новый элеватор предоставит 100 рабочих мест для жителей региона.

Николай Любимов заложил камень на месте строительства элеватора ГК «АгроПромкомплектация» в Ряжском районе. Об этом сообщили на сайте правительства.

В закладке камня также приняли участие генеральный директор ГК «Агропромкомплектация» Сергей Новиков, заместитель председателя правительства Рязанской области Дмитрий Филиппов, министр сельского хозяйства региона Борис Шемякин, директор Рязанского филиала АО «Россельхозбанк» Сергей Синякин, главы администраций Ряжского района и ряда других муниципальных образований, депутаты облдумы, представители отраслевых ведомств, профессиональных союзов. По словам губернатора, реализация нового проекта будет важна для региона. Он отметил, что новый элеватор предоставит 100 рабочих мест для жителей региона. В зернохранилище смогут одновременно хранить 150 тыс. тонн зерна.

«Агропромкомплектация» выбрало Рязанскую область для вложения своих инвестиций и развития. Это показатель того, что регион остается привлекательным и комфортным для крупных инвесторов, что наши усилия по созданию благоприятного бизнес-климата приносят реальные положительные результаты", — сказал глава региона. Генеральный директор ГК Сергей Новиков поблагодарил губернатора за поддержку в реализации данного инвестиционного проекта стоимостью более 2,2 млрд. рублей. Он отметил, что благодаря сотрудничеству ГК «Агропромкомплектация» с правительством Рязанской области, новый элеватор удастся быстро построить и ввести в эксплуатацию.

«Уже в июне 2021 года новый элеватор в Ряжском районе примет первое зерно, — сказал Сергей Новиков. — Я с уверенностью могу об этом говорить, поскольку мы работаем с надежными партнерами. Два года мы инвестируем в Рязанскую область и ощущаем полную поддержку со стороны губернатора в реализации наших планов». В этом году ООО «АПК-Рязань», которое входит в ГК «Агропромкомплектация», собирает в Рязанской области первый урожай озимой пшеницы, ячменя, сои. Кроме Ряжского района, у инвестора есть поля в Кораблинском, Милославском, Скопинском и Михайловском районах — всего около 50 тысяч гектаров.

В сообщении отметили, что новый элеватор будет принимать зерно с входным контролем качества поступающего сырья в аттестованной лаборатории, подработку, хранение и отгрузку продукции автомобильным и железнодорожным транспортом. После церемонии Николай Любимов встретился с гендиректором ГК «Агропромкомплектация» Сергеем Новиковым. Они обсудили перспективы взаимодействия инвестора с правительством Рязанской области, а также планы развития ГК на территории региона.