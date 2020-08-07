Назван алкогольный напиток, облегчающий течение коронавируса

Коронавирус нарушает работу белка ACE2, который присутствует в тканях легких, сердца, почек, мозга.

Течение коронавируса может облегчить антиоксидант ресвератрол, содержащийся в вине. Об этом пишут « Известия » со ссылкой на исследование.

Отмечается, что коронавирус нарушает работу белка ACE2, который присутствует в тканях легких, сердца, почек, мозга и необходим для жизнедеятельности.

Антиоксидант ресвератрол повышает концентрацию ACE2 и снижает тяжесть острого респираторного дистресс-синдрома (ОРДС), которым сопровождается коронавирус.

Кроме того, ресвератрол может повлиять на иммунную систему: он сокращает число цитокинов. По словам специалистов, это положительно влияет на иммунитет, так как ОРДС вызвн чрезмерным иммунным ответом.

Также ресвератрол содержится в винограде, бруснике, арахисе.