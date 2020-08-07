Назван алкогольный напиток, облегчающий течение коронавируса
Коронавирус нарушает работу белка ACE2, который присутствует в тканях легких, сердца, почек, мозга.
Течение коронавируса может облегчить антиоксидант ресвератрол, содержащийся в вине. Об этом пишут «
Отмечается, что коронавирус нарушает работу белка ACE2, который присутствует в тканях легких, сердца, почек, мозга и необходим для жизнедеятельности.
Антиоксидант ресвератрол повышает концентрацию ACE2 и снижает тяжесть острого респираторного дистресс-синдрома (ОРДС), которым сопровождается коронавирус.
Кроме того, ресвератрол может повлиять на иммунную систему: он сокращает число цитокинов. По словам специалистов, это положительно влияет на иммунитет, так как ОРДС вызвн чрезмерным иммунным ответом.
Также ресвератрол содержится в винограде, бруснике, арахисе.