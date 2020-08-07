Мэрия рассказала о самом «зараженном» районе города
По данным на 7 августа в Рязанской области зарегистрированы 6 518 человек с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19.
По данным на 7 августа в Рязанской области зарегистрированы 6 518 человек с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19. 3 338 из них проживают в Рязани, сообщили в мэрии.
Больше всего зараженных в Московском районе — 1090 случаев.
В Октябрьском районе города 936 человек с коронавирусом, в Железнодорожном 820, в Советском 492.