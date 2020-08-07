Любимов рассказал об открытии в РГУ семи новых специальностей бывшего института культуры

Университет планирует набрать не менее 150 человек.

Губернатор Николай Любимов заявил, что в РГУ имени Есенина можно будет получить семь профессий, которые раньше существовали только в Рязанском филиале института культуры. Об этом сообщили в региональном правительстве.

7 августа Любимов прокомментировал результаты работы, проведенной правительством региона совместно с РГУ имени С.А. Есенина, которая позволит вузу обучать студентов по направлениям филиала МГИК, закрывшегося в Рязани в прошлом году. Глава региона напомнил, что институт культуры в Рязани закрылся по приказу Минкульта.

«Мы сразу же предложили оставить у нас преподавательский состав и студентов, которые по разным причинам не захотели или не смогли обучаться в этом вузе в Москве. И для этого необходимо было открыть те специальности, которые были в рязанском институте культуры, — сказал Николай Любимов. — Нам удалось сделать то, что мы планировали. В очень короткие сроки рабочей группой была проведена колоссальная совместная работа Правительства и РГУ имени С.А. Есенина».

По его словам, вместе с рязанским правительством работали порядка 70 профессоров, чтобы ввести необходимые специальностив РГУ, а также разработать документы для лицензии тех направлений, которые ранее реализовывались в институте культуры. Любимов поблагодарил Минпросвещения России, Рособрнадзор за то, что лицензию подтвердили в короткие сроки.

«Можно сказать, что РГУ прошел аккредитацию. Семь профессий, которые раньше существовали только в Рязанском филиале института культуры, теперь можно получить в РГУ. И наши земляки смогут проходить обучение со следующего года в Рязани, не уезжая в Москву», — сказал глава региона.

В числе новых направлений в РГУ имени Есенина музеология и охрана объектов культурного и природного наследия, документоведение и архивоведение, народная художественная культура, социально-культурная деятельность, режиссура театрализованных представлений и праздников, библиотечно-информационная деятельность, дизайн.

Набор студентов на направления объявят в 2021 году на очную и заочную форму обучения. Университет планирует набрать не менее 150 человек.