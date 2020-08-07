Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 8 и 9 августа

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РЗН.инфо представляет традиционный обзор культурных событий, которые пройдут в предстоящие выходные.

Недавно открывшийся клуб Fabrika уже радует своих посетителей интересными вечеринками и концертами. 8 августа здесь выступит коллектив Bismark Malade — дуэт театрального и кино-актёра Никиты Москового и музыканта, певицы Валерии Руссо.

Еще одно новое место — дизайн-пространство F-story приглашает 8 августа на квартирник группы «Баттерфляй». Клуб «Устрицы & Танцы» 8 августа приглашает на вечеринку «Only Summer» с участием диджеев-резидентов клуба.

Клуб The Peashem также продолжает формат праздничных вечеринок и на этот раз 8 августа предлагает отметить День физкультурника. Клуб Iron Bee Bar предлагает всем, кто соскучился по атмосфере жарких пляжей, окунуться 8 августа в клубную вечеринку, с названием «Майами, бич!». А 9 августа в клубе Fabrika состоится Детский праздник.

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».