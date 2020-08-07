Еще одного ребенка доставили в рязанскую больницу на вертолете

Сейчас состояние мальчика врачи оценивают как тяжелое.

Еще одного ребенка доставили в рязанскую больницу на вертолете. Об этом сообщили в региональном минздраве.

Известно, что полуторогодовалого мальчика из Кадома доставили в Касимовский ММЦ, где врачи диагностировали тяжелое отравление.

Пациента перевели на искусственную вентиляцию легких и вызвали санавиацию.

«Это первый случай в регионе, когда в полете мы проводили весь комплекс интенсивной терапии, на борту мальчик дышал с помощью аппарата ИВЛ», — говорится в сообщении. Ребенка госпитализировали в реанимацию ОДКБ имени Дмитриевой.

Сейчас состояние мальчика врачи оценивают как тяжелое.