Еще одна страна разрешила въезд россиянам на свою территорию без карантина

Для въезда в страну россиянам потребуется справка на английском языке об отрицательном тесте на коронавирус.

С 5 августа правительство Кении разрешило въезд на свою территорию гражданам России без соблюдения карантина. Об этом сообщил АТОР .

На сайте аэропорта Найроби опубликовали документ со списком 126 стран, для которых отменяется карантин. Россия в этом списке оказалась под номером 93.

Для въезда в страну россиянам нужно будет получить визу стоимостью в 50 долларов. Ее оформить можно будет по прилету в аэропорту на срок не более трех месяцев. На месте визу оплатить можно только наличными, при этом на карте должно быть не меньше 500 долларов.

Кроме того, для въезда в страну россиянам потребуется справка на английском языке об отрицательном тесте на коронавирус. Сделать ее необходимо за 96 часов до вылета. По прилету пассажирам в аэропорту Найроби измерят температуру, при отсутствии симптомов коронавируса они смогут продолжить отпуск. Если результат теста будет отрицательным, туристам придется улететь обратно или пройти 2-недельный карантин за свою счет.

По словам экспертов, в Кению лучше лететь через Турцию, поскольку у россиян не возникает проблем с вылетом из Стамбула в третьи страны.