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Еще одна страна разрешила въезд россиянам на свою территорию без карантина
Для въезда в страну россиянам потребуется справка на английском языке об отрицательном тесте на коронавирус.

С 5 августа правительство Кении разрешило въезд на свою территорию гражданам России без соблюдения карантина. Об этом сообщил АТОР.

На сайте аэропорта Найроби опубликовали документ со списком 126 стран, для которых отменяется карантин. Россия в этом списке оказалась под номером 93.

Для въезда в страну россиянам нужно будет получить визу стоимостью в 50 долларов. Ее оформить можно будет по прилету в аэропорту на срок не более трех месяцев. На месте визу оплатить можно только наличными, при этом на карте должно быть не меньше 500 долларов.

Кроме того, для въезда в страну россиянам потребуется справка на английском языке об отрицательном тесте на коронавирус. Сделать ее необходимо за 96 часов до вылета. По прилету пассажирам в аэропорту Найроби измерят температуру, при отсутствии симптомов коронавируса они смогут продолжить отпуск. Если результат теста будет отрицательным, туристам придется улететь обратно или пройти 2-недельный карантин за свою счет.

По словам экспертов, в Кению лучше лететь через Турцию, поскольку у россиян не возникает проблем с вылетом из Стамбула в третьи страны.