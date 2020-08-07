Еще 25 рязанцев заболели коронавирусом

С начала пандемии в Рязанской области коронавирус подтвердился у 6 489 человек.

В пятницу, 7 августа, коронавирус зафиксировали еще у 25 рязанцев. Об этом сообщили в федеральном оперштабе.

Еще 29 положительных тестов находятся на подтверждении.

С начала пандемии в Рязанской области коронавирус подтвердился у 6 489 человек.

В России за сутки выявили 5 241 случаев заражения коронавирусом. Число заболевших с начала пандемии достигло 877 135.

За сутки скончались 119 человек, с начала пандемии — 14 725.

За сутки по стране полностью выздоровели 7 235 человек, с начала пандемии — 683 592 человека.