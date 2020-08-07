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Билл Гейтс предсказал катастрофу страшнее пандемии коронавируса
По его словам, ближайшие несколько десятков лет планета столкнется с глобальным кризисом, вызванным изменением климата.

Основатель Microsoft Билл Гейтс рассказал, что может быть страшнее пандемии коронавируса, передает РИА Новости.

Последствия экономического кризиса будут разрушительнее. По его словам, ближайшие несколько десятков лет планета столкнется с глобальным кризисом, вызванным изменением климата.

«Как бы ни была ужасна пандемия, изменения климата могут быть еще хуже», — рассказывает миллиардер.

Чтобы избежать негативных последствий, людям уже сейчас нужно снизить количество выбросов парниковых газов в атмосферу.