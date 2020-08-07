Администрация Рязани объявила благодарность ГК «Автоимпорт» в честь Дня физкультурника

В центральной городской библиотеке имени Есенина наградили спортсменов, тренеров, ветеранов и организации в честь Дня физкультурника.

В пятницу, 7 августа, в центральной городской библиотеке имени Есенина наградили спортсменов, тренеров, ветеранов и организации в честь Дня физкультурника.

Начальник управления по физкультуре и массовому спорту Кирилл Сосунов подчеркнул, что «спорт — это то, что заставляет людей поддерживать свое физическое здоровье». Благодаря спорту, население региона становится выносливее с каждым годом, сказал он.

Он также отметил организации города, которые помимо основной деятельности привлекают своих сотрудников к ежедневным занятиям спортом.

За большой вклад в развитие физкультуры и спорта в Рязани, организацию физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы объявлена благодарность Группе компаний «Автоимпорт» .

Справка

Президент ГК «Автоимпорт» Олег Смирнов. Группа компаний уделяет большое внимание развитию и продвижению спорта среди сотрудников холдинга. Внутри компании ежегодно проводится спартакиада, в состав которой входят соревнования по 15 видам спорта. В 2018 и 2019 годах команда «Автоимпорта» становилась победителем городской и областной спартакиады среди трудящихся региона, а в сентябре 2019 успешно представила Рязанскую область на Всероссийской спартакиаде в Тамбове. У Группы компаний есть сразу три хоккейные команды, которые принимают участие в Ночной Хоккейной Лиге Рязанской области.