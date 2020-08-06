В зоопарке под Рязанью нашли нарушения, владелец оштрафован
Ранее в зоопарке заметили мертвых животных.
В зоопарке в поселке Новоселки Рязанского района нашли нарушения. Об этом сообщил
Проверка показала следующее:
- у владельца животных отсутствовали документы, подтверждающие качество и безопасность кормов;
- животные (частично) оказались не идентифицированными;
Также специалистам не представили документы, подтверждающие проведение необходимых ветеринарных и противоэпизоотических мероприятий.
Владелец животных был привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 10.6 КоАП.
Ранее в зоопарке заметили мертвых животных.