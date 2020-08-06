В трех районах Калужской области объявили карантин по бешенству
Сотрудники ведомства предупреждают, что в случае укуса животным необходимо сразу обратиться в медицинское учреждение для обследования.
В Бабынинском, Жуковском и Людиновском районах объявлен карантин по бешенству, сообщает областной комитет по ветеринарии.
Напомним, что в конце июля в Людиновском районе инфекцию нашли при исследовании биоматериала из головного мозга лисицы, доставленной из деревни Дубровка. В Бабыниснком районе бешеная лисица была найдена в селе Утешево. В Жуковском районе в селе Высокиничи бешенством заразилась кошка.
Сотрудники ведомства предупреждают, что в случае укуса животным необходимо сразу обратиться в медицинское учреждение для обследования и в случае необходимости назначения антибактериальной терапии.