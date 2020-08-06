В Шилове продолжают искать пропавшего в апреле 40-летнего мужчину
В последний раз мужчину видели 29 апреля.
В Шилове пропал 40-летний Денис Сидоров. Об этом сообщили в группе поисково-спасательного отряда «
В последний раз мужчину видели 29 апреля, с тех пор его местонахождение неизвестно.
Приметы: рост 178 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые с проседью, на висках залысины, глаза серые.
Одет: красная куртка, серая футболка, светло-синие спортивные штаны, темно-синие кроссовки.
Всех, кто что-то знает о пропавшем, просят звонить по телефонам 8 800 700 54 52, 112.