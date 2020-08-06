В Рязанской области определили сроки летне-осенней охоты

Охота на дичь с одной собакой разрешена с участием не более трех охотников, каждый из которых должен иметь документы.

В Рязанской области определили сроки летне-осенней охоты. Соответсвующую иформацию опубликовали на сайте регионального минприроды.

На водоплавающую, болотно-луговую, полевую и степную дичь рязанцы смогут поохотиться с 15 августа по 15 ноября, на боровую дичь — с 15 августа по 31 декабря.

Охота на дичь с одной собакой разрешена с участием не более трех охотников, каждый из которых должен иметь документы.