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В Рязани подвели итоги конкурса на название нового катка на улице Шевченко
Победителем стала Яна Гончарова, которая прислала анкету с выбранным названием первая.

В Рязани подвели итоги конкурса на название нового катка на улице Шевченко, сообщили на сайте регионального минспорта.

Победителем стала Яна Гончарова, которая прислала анкету с выбранным названием первая. По итогам конкурса новый спортивный объект будет носить название «Айсберг». На базе крытого ледового катка будет создана одноименная спортивная школа.

Заместитель министра физической культуры и спорта Рязанской области Юрий Колдин поздравил Яну Гончарову с победой и вручил ей памятный приз и абонемент на бесплатное посещение физкультурно-оздоровительного комплекса «Капитан».

«Надеемся, что воспитанники новой спортивной школы „Айсберг“ будут несокрушимы и тверды в достижении высоких спортивных результатов», — отметил заместитель министра.