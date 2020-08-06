В Рязани подвели итоги конкурса на название нового катка на улице Шевченко

Победителем стала Яна Гончарова, которая прислала анкету с выбранным названием первая.

В Рязани подвели итоги конкурса на название нового катка на улице Шевченко, сообщили на сайте регионального минспорта.

Победителем стала Яна Гончарова, которая прислала анкету с выбранным названием первая. По итогам конкурса новый спортивный объект будет носить название «Айсберг». На базе крытого ледового катка будет создана одноименная спортивная школа.

Заместитель министра физической культуры и спорта Рязанской области Юрий Колдин поздравил Яну Гончарову с победой и вручил ей памятный приз и абонемент на бесплатное посещение физкультурно-оздоровительного комплекса «Капитан».

«Надеемся, что воспитанники новой спортивной школы „Айсберг“ будут несокрушимы и тверды в достижении высоких спортивных результатов», — отметил заместитель министра.