В Рязани мужчину осудят за убийство незнакомца на улице

Случай произошел вечером 26 апреля 2020 года на улице Бирюзова.

В Рязани завершили расследование уголовного дела по обвинению 42-летнего мужчины, которого обвинили в убийстве. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Случай произошел вечером 26 апреля 2020 года на улице Бирюзова. У обвиняемого и ранее незнакомого мужчины произошел конфликт, который перерос в драку. Ее удалось остановить случайному прохожему, он разнял дерущихся. Обвиняемый захотел отомстить обидчику, вернулся и несколько раз ударил его ножом. От полученных повреждений 35-летний пострадавший потерял много крови и скончался на месте происшествия, а подозреваемый скрылся.

Мужчину разыскали и заключили под стражу. Уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ направили в суд.