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В России может существенно подорожать доставка товаров из магазинов — СМИ
Это может произойти из-за нового проекта санитарно-эпидемиологических требований.

В России может в два раза подорожать доставка товаров из магазинов. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на письмо Ассоциации компаний интернет-торговли главному санитарному врачу страны Анне Поповой.

Как утверждается в обращении, это может произойти из-за нового проекта санитарно-эпидемиологических требований. Согласно им, бытовую химию будет нельзя перевозить на автомобилях, доставляющих продукты питания. Таким образом, эти категории товаров придется привозить покупателям на разных машинах.

В ассоциации компаний интернет-торговли напомнили, что сейчас по России за доставку запрашивают 300-350 рублей.

В настоящее время пищевые и непищевые продукты доставляют совместно. При этом в Ассоциации компаний интернет-торговли заверяют, что прямой контакт химии и продуктов исключен — товары защищены первичной и вторичной упаковкой, а также размещаются в разных секциях автомобиля.

В Роспотребнадзоре, комментируя поправки, пояснили, что при совместной перевозке, в том числе ручной, существует риск загрязнения продуктов питания веществами, которые могут вызвать у человека аллергическую или токсическую реакцию.